FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

