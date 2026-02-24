HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
76,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|19:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley