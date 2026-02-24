DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.564 -0,3%Top 10 Crypto 8,5845 -1,6%Nas 22.861 -1,3%Bitcoin 57.452 -0,1%Euro 1,1792 -0,2%Öl 70,63 -0,5%Gold 5.189 +0,5%
HENSOLDT Aktie

Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

HENSOLDT Kaufen

HENSOLDT Kaufen
HENSOLDT
76,40 EUR -4,20 EUR -5,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
76,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

19:26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12:51 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
11:56 HENSOLDT Buy Warburg Research
09:11 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:01 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

