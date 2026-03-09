DAX23.666 -1,3%Est505.787 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -0,9%Nas22.782 +0,4%Bitcoin60.585 +0,6%Euro1,1597 -0,1%Öl88,38 -3,3%Gold5.186 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 adidas A1EWWW TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Klöckner & Co.-Aktie sinkt: Stahlhändler reduziert Nettoverlust deutlich Klöckner & Co.-Aktie sinkt: Stahlhändler reduziert Nettoverlust deutlich
Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Quartalsausblick

Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.03.26 15:01 Uhr
NASDAQ-Wert Adobe-Aktei unter Beobachtung: Diese Geschäftsentwicklung erwarten Analysten | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Adobe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
240,45 EUR 3,60 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Adobe wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Wer­bung

Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 27 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,28 Milliarden USD - ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adobe 5,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 16,70 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Adobe Inc.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
16.09.2020Adobe OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.02.2019Adobe Market PerformCowen and Company, LLC
14.12.2018Adobe HoldPivotal Research Group
19.10.2018Adobe NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
14.09.2018Adobe HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
12.06.2017Adobe SellPivotal Research Group
12.12.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
10.11.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
21.09.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets
13.09.2011Adobe Systems underperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adobe Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen