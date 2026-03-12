DAX 23.672 +0,4%ESt50 5.778 +0,5%MSCI World 4.359 -0,1%Top 10 Crypto 9,6040 +4,8%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.324 +3,4%Euro 1,1480 -0,3%Öl 98,98 -2,7%Gold 5.121 +0,6%
Adobe Aktie

214,75 EUR -4,05 EUR -1,85 %
STU
246,69 USD -27,00 USD -9,87 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 96,7 Mrd. EUR

KGV 19,17 Div. Rendite 0,00%
WKN 871981

ISIN US00724F1012

Symbol ADBE

Goldman Sachs Group Inc.

Adobe Sell

13:41 Uhr
Adobe Sell
Adobe Inc.
214,75 EUR -4,05 EUR -1,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adobe Sell

Unternehmen:
Adobe Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 269,78		 Abst. Kursziel*:
-18,45%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 246,69		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,82%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 220,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adobe Inc.

13:41 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
16.06.23 Adobe Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.23 Adobe Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Adobe Inc.

dpa-afx Nachfolger gesucht Adobe-Aktie knickt ein: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen Adobe-Aktie knickt ein: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adobe-Aktie droht nach Rücktritt des Chefs Tief seit 2019
dpa-afx ROUNDUP: Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurück - Aktie fällt
TraderFox Börsenbeben bei Adobe! Rekordgewinne, KI-Angst und der Schock-Abgang des Erfolgs-CEOs!
finanzen.net Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet
WH SelfInvest Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und Aktien?
finanzen.net Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025
Benzinga Adobe Chief Shantanu Narayen To Exit After Long Reign, Stock Sinks
Benzinga Adobe, Buckle And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
MotleyFool Adobe (ADBE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga Adobe, Block, Ulta, Rubrik And Airbnb: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Adobe CEO to step down in face of investor concerns over AI
Zacks Adobe (ADBE) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Zacks Adobe Systems (ADBE) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
Benzinga Adobe Stock Drops On Q1 Earnings, CEO Transition
