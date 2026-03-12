Adobe Aktie
Marktkap. 96,7 Mrd. EURKGV 19,17 Div. Rendite 0,00%
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Symbol ADBE
Adobe Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adobe Sell
|Unternehmen:
Adobe Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 269,78
|Abst. Kursziel*:
-18,45%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 246,69
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,82%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 220,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adobe Inc.
|13:41
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.23
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.23
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.23
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.23
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.23
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.23
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.20
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.17
|Adobe Sell
|Pivotal Research Group
|12.12.11
|Adobe underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.11
|Adobe underperform
|RBC Capital Markets
|21.09.11
|Adobe underperform
|RBC Capital Markets
|14.12.21
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.19
|Adobe Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.12.18
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|19.10.18
|Adobe Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.09.18
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group