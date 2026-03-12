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Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

13.03.26 22:33 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte am Freitagabend im negativen Bereich.

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Indizes
NASDAQ 100
24.380,7 PKT -152,9 PKT -0,62%
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Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,62 Prozent auf 24.380,73 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 24.660,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.533,58 Punkten am Vortag.

Bei 24.336,53 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24.786,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,200 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.732,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 25.196,73 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 13.03.2025, einen Stand von 19.225,48 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.289,23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 5,13 Prozent auf 426,13 USD), Enphase Energy (+ 3,45 Prozent auf 44,07 USD), Diamondback Energy (+ 3,03 Prozent auf 182,37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 180,75 USD) und Atlassian (+ 2,55 Prozent auf 75,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Adobe (-7,58 Prozent auf 249,32 USD), Broadcom (-4,11 Prozent auf 322,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,83 Prozent auf 613,71 USD), Dollar Tree (-3,80 Prozent auf 107,46 USD) und Baker Hughes (-2,93 Prozent auf 54,26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.384.095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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