RTL Aktie
Marktkap. 5,62 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe 2025 mit dem Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht und einen erfreulichen Gewinnausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Hold
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,25 €
|Abst. Kursziel*:
-3,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|13:06
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
