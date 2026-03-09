DAX 23.411 -0,8%ESt50 5.711 -0,7%MSCI World 4.351 -0,3%Top 10 Crypto 9,5155 +3,9%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.678 +2,4%Euro 1,1454 -0,6%Öl 101,1 -0,7%Gold 5.094 +0,0%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Prosus Aktie

46,13 EUR +0,86 EUR +1,89 %
STU
46,12 EUR +0,75 EUR +1,65 %
GVIE
Marktkap. 99,23 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Barclays Capital

Prosus Overweight

10:51 Uhr
Prosus Overweight
Prosus N.V.
46,13 EUR 0,86 EUR 1,89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung in Amsterdam habe mehr Klarheit geschaffen hinsichtlich der hauseigenen Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Andrew Ross am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, dass die Internet-Beteiligungsgesellschaft für eine von KI mitbestimmte Zukunft gut positioniert ist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,15 €		 Abst. Kursziel*:
54,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,01%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

10:51 Prosus Overweight Barclays Capital
05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Prosus-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 3 Jahren verdient
Financial Times Prosus boss criticises EU over curbs that hinder $15bn investment in Europe
Financial Times Just Eat Takeaway chief to step down weeks after Prosus deal
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
