DAX 24.050 -0,5%ESt50 5.707 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines. Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Prosus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Prosus Aktien-Sparplan
51,64 EUR +0,17 EUR +0,33 %
STU
48,28 CHF +0,05 CHF +0,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 112,14 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PRDK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013654783

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PROSF

Barclays Capital

Prosus Overweight

08.12.25
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
51,64 EUR 0,17 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 66,80 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Beteiligungsgesellschaft auf leichte Anpassungen, was Aktienrückkäufe und die Kapitalverwendung betrifft. Außerdem hob er kurzfristige Unsicherheiten bei Beteiligungen abseits des Internetkonzerns Tencent hervor, insbesondere im Essenslieferbereich. Mittel- bis langfristig blieben Prosus und der Mutterkonzern Naspers jedoch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,89 €		 Abst. Kursziel*:
37,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,46%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor einem Jahr verdient
finanzen.net So schätzen die Analysten die Prosus-Aktie im November 2025 ein
dpa-afx Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
dpa-afx ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Financial Times Just Eat Takeaway chief to step down weeks after Prosus deal
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
RSS Feed
Prosus N.V. zu myNews hinzufügen