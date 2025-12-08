Prosus Aktie
Marktkap. 112,14 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 66,80 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Beteiligungsgesellschaft auf leichte Anpassungen, was Aktienrückkäufe und die Kapitalverwendung betrifft. Außerdem hob er kurzfristige Unsicherheiten bei Beteiligungen abseits des Internetkonzerns Tencent hervor, insbesondere im Essenslieferbereich. Mittel- bis langfristig blieben Prosus und der Mutterkonzern Naspers jedoch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
71,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,89 €
|Abst. Kursziel*:
37,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,46%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.