Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,02 Prozent auf 67.977,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 67.991,50 US-Dollar gehandelt worden war.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,1 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -3,5 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,53 Prozent auf 54,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 54,96 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,04 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.973,04 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.973,77 US-Dollar wert war.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,69 Prozent auf 573,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 564,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 0,95 Prozent schwächer bei 1,419 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,433 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,07 Prozent auf 322,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 326,48 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2754 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2801 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1611 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2875 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2889 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,68 Prozent auf 621,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 626,04 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0972 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 0,27 Prozent auf 84,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 85,22 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,994 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,122 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,68 Prozent auf 8,816 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,876 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,92 Prozent auf 0,9317 US-Dollar, nach 0,9500 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.