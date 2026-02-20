DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.713 ±0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

22.02.26 09:48 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Vormittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.738,1761 CHF 2,4765 CHF 0,00%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
57.713,0755 EUR 2,7101 EUR 0,00%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
50.443,0154 GBP 2,3687 GBP 0,00%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.537.474,7178 JPY 494,8268 JPY 0,00%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
67.994,6883 USD 3,1929 USD 0,00%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.529,8282 CHF -1,0698 CHF -0,07%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.674,1400 EUR -1,1707 EUR -0,07%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.463,2502 GBP -1,0232 GBP -0,07%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
305.670,9051 JPY -213,7552 JPY -0,07%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.972,3889 USD -1,3793 USD -0,07%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,9698 CHF -0,1306 CHF -0,20%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72,1929 EUR -0,1429 EUR -0,20%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63,0988 GBP -0,1249 GBP -0,20%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.181,2568 JPY -26,0876 JPY -0,20%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
85,0541 USD -0,1683 USD -0,20%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1017 CHF -0,0095 CHF -0,86%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2056 EUR -0,0104 EUR -0,86%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0538 GBP -0,0091 GBP -0,86%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
220,1283 JPY -1,9050 JPY -0,86%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4204 USD -0,0123 USD -0,86%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
483,0419 CHF -2,5281 CHF -0,52%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
528,6082 EUR -2,7666 EUR -0,52%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
462,0199 GBP -2,4181 GBP -0,52%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.515,3147 JPY -505,1296 JPY -0,52%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,02 Prozent auf 67.977,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 67.991,50 US-Dollar gehandelt worden war.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,1 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -3,5 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,53 Prozent auf 54,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 54,96 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,04 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.973,04 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.973,77 US-Dollar wert war.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,69 Prozent auf 573,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 564,22 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 0,95 Prozent schwächer bei 1,419 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,433 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,07 Prozent auf 322,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 326,48 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2754 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2801 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1611 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2875 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2889 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,68 Prozent auf 621,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 626,04 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0972 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 0,27 Prozent auf 84,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 85,22 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,994 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,122 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,68 Prozent auf 8,816 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,876 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,92 Prozent auf 0,9317 US-Dollar, nach 0,9500 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com