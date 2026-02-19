DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Airbus Aktie

190,14 EUR +2,14 EUR +1,14 %
STU
189,84 EUR +3,54 EUR +1,90 %
GVIE
Marktkap. 157,96 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

13:21 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
190,14 EUR 2,14 EUR 1,14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard setzte nach dem Geschäftsbericht und dem Ausblick etwas zurückhaltendere Schätzungen an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er hält die Unternehmensziele aber eher für konservativ. Das Zulieferproblem bei den Triebwerken werde wohl bald gelöst./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
189,84 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
190,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:21 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy UBS AG
mehr Analysen

