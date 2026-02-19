Airbus Aktie
Marktkap. 157,96 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard setzte nach dem Geschäftsbericht und dem Ausblick etwas zurückhaltendere Schätzungen an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er hält die Unternehmensziele aber eher für konservativ. Das Zulieferproblem bei den Triebwerken werde wohl bald gelöst./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
189,84 €
|Abst. Kursziel*:
19,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
190,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|13:21
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
