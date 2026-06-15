Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 207,82 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,81 £
|Abst. Kursziel*:
13,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets