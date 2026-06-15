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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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35,61 EUR -0,04 EUR -0,11 %
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35,56 EUR -0,13 EUR -0,36 %
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Marktkap. 207,82 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

08:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,61 EUR -0,04 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,81 £		 Abst. Kursziel*:
13,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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