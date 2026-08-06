HSBC Aktie
Marktkap. 303,1 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1520 auf 1620 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank solide Geschäftstrends und eine gute Entwicklung. Allerdings stehe den über den Erwartungen liegenden Gewinnkennziffern die Annahme höhere Kosten gegenüber, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,20 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
14,83 £
|Abst. Kursziel*:
9,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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