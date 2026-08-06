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Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

05.08.26
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
18,06 EUR 0,25 EUR 1,43%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1520 auf 1620 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank solide Geschäftstrends und eine gute Entwicklung. Allerdings stehe den über den Erwartungen liegenden Gewinnkennziffern die Annahme höhere Kosten gegenüber, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,83 £		 Abst. Kursziel*:
9,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
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