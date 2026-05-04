HSBC Aktie
Marktkap. 270,49 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die Zahlen der britischen Großbank zum ersten Quartal seien aufgrund von Sondereffekten etwas verzerrt, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bereinigte Vorsteuerergebnis liege indes wegen höherer Gebühren über den Erwartungen. Zugleich wies er aber darauf hin, dass die HSBC ein sich verschärfendes Szenario im Nahen Osten angedeutet habe./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,86 £
|Abst. Kursziel*:
16,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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