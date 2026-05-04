DAX 24.259 +1,1%ESt50 5.842 +1,4%MSCI World 4.649 +0,0%Top 10 Crypto 10,33 +3,3%Nas 25.068 -0,2%Bitcoin 69.090 +1,2%Euro 1,1692 +0,0%Öl 112,8 -1,1%Gold 4.550 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- NVIDIA, Micron, Apple, FMC, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke Nahost-Krieg und Rheinmetall-Zahlen im Blick: DAX schiebt sich deutlich über 24.000er-Marke
HOCHTIEF-Aktie bleibt kaum zu bremsen: Rekordrally sprengt Analystenerwartungen HOCHTIEF-Aktie bleibt kaum zu bremsen: Rekordrally sprengt Analystenerwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
14,86 EUR -0,61 EUR -3,93 %
STU
14,86 EUR -0,71 EUR -4,53 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 270,49 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

12:36 Uhr
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
14,86 EUR -0,61 EUR -3,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die Zahlen der britischen Großbank zum ersten Quartal seien aufgrund von Sondereffekten etwas verzerrt, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bereinigte Vorsteuerergebnis liege indes wegen höherer Gebühren über den Erwartungen. Zugleich wies er aber darauf hin, dass die HSBC ein sich verschärfendes Szenario im Nahen Osten angedeutet habe./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,86 £		 Abst. Kursziel*:
16,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

12:36 HSBC Overweight Barclays Capital
08:56 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 HSBC Overweight Barclays Capital
22.04.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

dpa-afx Gewinnrückgang HSBC verdient weniger als erwartet: Aktie gerät unter Druck HSBC verdient weniger als erwartet: Aktie gerät unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt deutlich
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt am Mittag
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 1360 Pence
finanzen.net Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times HSBC profit misses estimates after fraud-related credit loss, Iran war risks
Business Times HSBC misses profit estimates on fraud-related credit loss, Iran war risks
Financial Times HSBC profits hit by $400mn ‘fraud-related’ exposure
Zacks Why HSBC (HSBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Business Times OCBC to acquire HSBC Indonesia’s wealth, retail business, adding S$6.6 billion in AUM
Zacks HSBC Q1 Earnings on the Cards: What's in Store for the Stock?
Zacks Zacks.com featured highlights include H World, NVIDIA, FTI Consulting, HSBC and Stantec
Business Times HSBC reviews HK$300,000 per kid school fee perk for Hong Kong bankers
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen