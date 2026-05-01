Diageo Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Eine Aufnahme von Cocktails ins Produktportfolio wäre wohl positiv für den Aktienkurs, schrieb Mitch Collett am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Medienbericht. Allerdings könne sich der Trend zu trinkfertigen, bereits vorgemischten alkoholischen Getränke (Ready-to-Drink) letztlich als ein vorübergehender erweisen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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