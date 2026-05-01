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Marktkap. 38,13 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
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WKN 851247

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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

13:51 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,18 EUR 0,45 EUR 2,66%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Eine Aufnahme von Cocktails ins Produktportfolio wäre wohl positiv für den Aktienkurs, schrieb Mitch Collett am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Medienbericht. Allerdings könne sich der Trend zu trinkfertigen, bereits vorgemischten alkoholischen Getränke (Ready-to-Drink) letztlich als ein vorübergehender erweisen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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