Diageo Aktie
Marktkap. 41,29 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence belassen. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus seien weiterhin deutlich zu optimistisch, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Spirituosenherstellers./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:11
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG