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Marktkap. 41,29 Mrd. EUR

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WKN 851247

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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

12:11 Uhr
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence belassen. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus seien weiterhin deutlich zu optimistisch, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Spirituosenherstellers./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

12:11 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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