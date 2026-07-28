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UBS Outperform

13:26 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, was nach den Berichten der Wettbewerber allerdings nicht überrasche, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Analystin hob zudem den kleinen positiven Anteil an Netto-Neugeldern auf dem amerikanischen Kontinent hervor. Auch wenn dieser gering sei, sei er doch ermutigend, schrieb sie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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