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SIX-Handel im Blick

SIX-Handel SPI in Rot

SIX-Handel SPI in Rot

Der SPI bewegt sich derzeit kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.57 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Autoneum AG
127.00 EUR 10.00 EUR 8.55 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
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Curatis AG
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Edisun Power Europe AG
74.00 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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EvoNext Holdings AG
2.26 EUR -0.06 EUR -2.59 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
21.78 EUR -0.80 EUR -3.54 %
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Logitech S.A.
86.78 EUR -7.36 EUR -7.82 %
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MindMaze Therapeutics
0.18 EUR 0.00 EUR 0.56 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
400.60 EUR 0.60 EUR 0.15 %
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SHL Telemedicine
1.00 CHF -0.08 CHF -7.41 %
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Swatch (I)
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UBS
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Indizes
SPI
20,392.01 CHF -9.07 CHF -0.04 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 20.374,11 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,498 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,345 Prozent auf 20.471,42 Punkte an der Kurstafel, nach 20.401,08 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20.491,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.344,46 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,660 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.040,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18.395,24 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 16.687,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,69 Prozent zu Buche. Bei 20.491,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Autoneum (+ 14,29 Prozent auf 132,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 14,26 Prozent auf 23,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,94) Prozent auf 0,18 CHF), Swatch (I) (+ 3,85 Prozent auf 176,50 CHF) und Swatch (N) (+ 3,67 Prozent auf 35,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Perrot Duval SA (-10,59 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,88 Prozent auf 63,60 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,71 Prozent auf 6,12 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.947.982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,522 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.