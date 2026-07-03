UBS Aktie
45,32 EUR +0,73 EUR +1,64 %
51,66 USD +0,61 USD +1,19 %
UBS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 136,08 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
WKN A12DFH
ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN CH0244767585
Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol UBS
Werbung
UBS Overweight
08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 43 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein überarbeitete am Sonntag mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Juli noch einmal sein Bewertungsmodell für die Bank./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Werbung
Werbung
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital