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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

09:16 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,62 €		 Abst. Kursziel*:
28,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,40%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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27.05.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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