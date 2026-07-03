FUCHS Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngsten Aussagen des Managements zufolge sollte der Schmierstoffhersteller angesichts einer anhaltend guten Nachfrage ein erfolgreiches Quartal hinter sich haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 6 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,62 €
|Abst. Kursziel*:
28,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,40%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|JP Morgan Chase & Co.
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