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Symbol FUPPF

DZ BANK

FUCHS SE VZ Halten

16:06 Uhr
FUCHS SE VZ Halten
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wer von 36 auf 40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Schmierstoffherstellers priorisiere margenstarke Wachstumsfelder und untermauere die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2031, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Allerdings stehe das Unternehmen vor Herausforderungen wie dem schwachen Industrietrend in Europa und dem Transformationsdruck im Automobilsektor./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Halten

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
38,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
38,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:06 FUCHS Halten DZ BANK
16.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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