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Marktkap. 4,83 Mrd. EUR

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WKN A3E5D6

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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

12:56 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht die immense Erhöhung der Jahresziele durch den Schmierstoffhersteller./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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