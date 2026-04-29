FUCHS Aktie
Marktkap. 4,83 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht die immense Erhöhung der Jahresziele durch den Schmierstoffhersteller./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,10 €
|Abst. Kursziel*:
22,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,23%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
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