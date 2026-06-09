BP Aktie
Marktkap. 94,72 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Ungeachtet des von der Presse weiter aufgenommenen Theaters im Aufsichtsrat stütze das konjunkturelle Umfeld die Anlagestory des Ölkonzerns weiterhin außerordentlich, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin Nordamerika, Kate Thomson. Er sieht für die Aktien nach wie vor Spielraum, besser abzuschneiden als jene der Konkurrenz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Outperform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,41 £
|Abst. Kursziel*:
29,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.