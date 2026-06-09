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Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Outperform

08:21 Uhr
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,26 EUR 0,05 EUR 0,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Ungeachtet des von der Presse weiter aufgenommenen Theaters im Aufsichtsrat stütze das konjunkturelle Umfeld die Anlagestory des Ölkonzerns weiterhin außerordentlich, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin Nordamerika, Kate Thomson. Er sieht für die Aktien nach wie vor Spielraum, besser abzuschneiden als jene der Konkurrenz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Outperform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,41 £		 Abst. Kursziel*:
29,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 BP Overweight Barclays Capital
26.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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