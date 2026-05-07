Ferrari Aktie
Marktkap. 53,23 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman kommentierte am Dienstag erste kritische Stimmen zum ersten Elektrofahrzeug Luce. "Wenn Ferrari das Auto baut, werden die Kunden schon kommen", schrieb der Experte. Dies sei schon immer der Weg der Italiener gewesen und er bleibt davon überzeugt, dass dieses Erfolgsrezept auch weiterhin funktionieren wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
289,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
290,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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