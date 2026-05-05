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Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

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Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

14:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
284,80 EUR 5,95 EUR 2,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er rechnet zudem mit einem besseren zweiten Halbjahr des Herstellers kostspieliger Autos. Dieser dürfte von der fortgesetzten Markteinführung des Modells F80 profitieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
294,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
284,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,52%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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