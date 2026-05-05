Ferrari Aktie
Marktkap. 51,6 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er rechnet zudem mit einem besseren zweiten Halbjahr des Herstellers kostspieliger Autos. Dieser dürfte von der fortgesetzten Markteinführung des Modells F80 profitieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
294,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
284,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,52%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
402,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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