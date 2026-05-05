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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Barclays Capital

Ferrari Overweight

12:31 Uhr
Ferrari Overweight
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Ferrari N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 360 auf 355 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Henning Cosman lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "sehr solide Resultate". Der Spielraum für weiter steigende Schätzungen werde aber beeinträchtigt durch Andeutungen, dass das zweite Halbjahr dem ersten nur ähneln werde./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
287,05 €		 Abst. Kursziel*:
23,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
293,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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