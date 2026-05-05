Barclays Capital

Ferrari Overweight

12:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 360 auf 355 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Henning Cosman lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "sehr solide Resultate". Der Spielraum für weiter steigende Schätzungen werde aber beeinträchtigt durch Andeutungen, dass das zweite Halbjahr dem ersten nur ähneln werde./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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