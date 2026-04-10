DAX 25.047 +2,6%ESt50 6.046 +3,0%MSCI World 4.702 +0,5%Top 10 Crypto 10,46 +0,6%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 70.039 +1,4%Euro 1,1761 +0,6%Öl 100,3 -9,1%Gold 4.682 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- Ölaktien, Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie
Buy für Fresenius SE-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse Buy für Fresenius SE-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

syzygy Aktie

Kaufen
Verkaufen
syzygy Aktien-Sparplan
1,31 EUR +0,01 EUR +0,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,16 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 510480

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005104806

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYZYF

GBC

syzygy Kaufen

12:09 Uhr
syzygy Kaufen
Aktie in diesem Artikel
syzygy AG
1,31 EUR 0,01 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) einen Umsatzrückgang um 13,6 Prozent auf 12,9 Mio. Euro verbucht, aufgrund der erfolgreichen Restrukturierung aber ein positives EBIT von 0,25 Mio. Euro (Q1 2025: 0,29 Mio. Euro) erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe das Management wegen des planmäßig verlaufenen Startquartals die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Guidance bestätigt. Dabei werde unverändert mit Umsatzerlösen von 50 Mio. Euro gerechnet. Die EBIT-Marge solle ebenfalls unverändert zwischen 3 und 4 Prozent liegen. Dies entspreche einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig befinde sich die Gesellschaft laut GBC auf einem guten Weg, die kommunizierten Ziele zu erreichen. Trotz der im Rahmen der Schätzungen von GBC unveränderten Umsatzprognose von 50,02 Mio. Euro (GJ 2025: 56,84 Mio. Euro) rechne das Analystenteam mit einem Anstieg des EBIT auf 1,50 Mio. Euro, was der unteren Grenze der Prognosebandbreite entspreche. Positiv seien der Wegfall einmaliger Belastungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungsaufwendungen sowie die daraus resultierenden Kosteneinsparungen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 2,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2026, 12:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.05.2026 um 09:04 Uhr fertiggestellt und erstmals am 06.05.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=05df4695247b8647bfb873c54b7d19e2
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: syzygy Kaufen

Unternehmen:
syzygy AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
2,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,31 €		 Abst. Kursziel*:
106,11%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,11%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu syzygy AG

12:09 syzygy Kaufen GBC
10.04.26 syzygy Kaufen GBC
06.02.26 syzygy Kaufen GBC
07.11.25 syzygy Kaufen GBC
07.08.25 syzygy Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu syzygy AG

StockXperts Syzygy: Ziele 2026 bestätigt Syzygy: Ziele 2026 bestätigt
Aktien-Global Syzygy: Ziele 2026 bestätigt
StockXperts Syzygy: Mehr Effizienz durch Restrukturierung
Aktien-Global Syzygy: Mehr Effizienz durch Restrukturierung
StockXperts Syzygy: Überproportionale Ergebnisentwicklung erwartet
Aktien-Global Syzygy: Überproportionale Ergebnisentwicklung erwartet
StockXperts Syzygy: Wachstum ab 2027 erwartet
Aktien-Global Syzygy: Wachstum ab 2027 erwartet
finanzen.net Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die syzygy-Aktie
RSS Feed
syzygy AG zu myNews hinzufügen