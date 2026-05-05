UBS AG

HSBC Neutral

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1419 Pence belassen. Die Bank habe ein etwas schwaches Quartal hinter sich und den Ausblick ein wenig angehoben, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Marktfokus dürfte auf den Risiken liegen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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