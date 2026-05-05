HSBC Aktie
Marktkap. 270,52 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1419 Pence belassen. Die Bank habe ein etwas schwaches Quartal hinter sich und den Ausblick ein wenig angehoben, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Marktfokus dürfte auf den Risiken liegen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,19 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,59 £
|Abst. Kursziel*:
4,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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