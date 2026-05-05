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Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

13:36 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,73 EUR 0,86 EUR 5,80%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1419 Pence belassen. Die Bank habe ein etwas schwaches Quartal hinter sich und den Ausblick ein wenig angehoben, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Marktfokus dürfte auf den Risiken liegen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,19 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,59 £		 Abst. Kursziel*:
4,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,93 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

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13:36 HSBC Neutral UBS AG
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05.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
05.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital
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