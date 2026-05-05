HSBC Aktie
Marktkap. 270,52 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Operativ lägen diese leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Robert Noble in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die operativen Umsatzsäulen der Großbank entwickelten sich aber weiterhin stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,61 £
|Abst. Kursziel*:
6,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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