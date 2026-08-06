Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 131,14 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate seien "langweilig solide" ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nehme man die US-Tochter T-Mobile US aus, hätten der Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen um 1 respektive 0,7 Prozent übertroffen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
29,12 €
|Abst. Kursziel*:
27,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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