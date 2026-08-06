Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,94 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Mit Blick auf das Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Versicherers sei sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten etwas dabei gewesen, schrieb Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend geringfügig dürften seiner Einschätzung nach die Kursausschläge ausfallen./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Sell
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
112,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
136,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-18,13%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
137,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,34%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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