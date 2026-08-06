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Symbol SSREF

UBS AG

Swiss Re Sell

06.08.26
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Mit Blick auf das Zahlenwerk zum zweiten Quartal des Versicherers sei sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten etwas dabei gewesen, schrieb Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend geringfügig dürften seiner Einschätzung nach die Kursausschläge ausfallen./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Sell

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
112,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
136,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-18,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
137,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,34%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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