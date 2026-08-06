Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Sowohl das Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch die Mengen und Margen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zum zweiten Quartal des Konsumgüterherstellers. Dadurch habe Henkel auch beim Ergebnis je Aktie besser abgeschnitten als prognostiziert. Das höher gesteckte Ziel für den Jahresumsatz impliziere eine Anhebung der Konsensschätzung um ein bis zwei Prozent./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,74 €
|Abst. Kursziel*:
-10,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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