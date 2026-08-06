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Vonovia Aktie

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21,02 EUR +0,24 EUR +1,15 %
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Marktkap. 18,58 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
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Deutsche Bank AG

Vonovia SE Buy

06.08.26
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,02 EUR 0,24 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,91 €		 Abst. Kursziel*:
24,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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05.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu Vonovia SE

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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Vonovia SE: AGM approves €1.25 dividend per share and appoints Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: Good Start into the Year – Confident for 2026 Guidance and 2028 Growth and Deleveraging Objectives
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz nominated for the election to the Supervisory Board of Vonovia
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