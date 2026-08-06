Vonovia Aktie
Marktkap. 18,58 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,91 €
|Abst. Kursziel*:
24,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG