DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,2%MSCI World 4.987 +0,2%Top 10 Crypto 8,2950 +0,2%Nas 26.463 -0,5%Bitcoin 55.921 +0,6%Euro 1,1545 +0,1%Öl 78,80 -0,7%Gold 4.240 +4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekord tiefer -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- DaVita, NVIDIA, Novo Nordisk, Micron, Commerzbank, Eli Lilly, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten
DAX fällt nach Rekordhoch zurück - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick DAX fällt nach Rekordhoch zurück - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vonovia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vonovia Aktien-Sparplan
21,10 EUR -0,51 EUR -2,36 %
STU
finanzen.net zero
Vonovia jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 18,72 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1ML7J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VNNVF

DZ BANK

Vonovia SE Kaufen

19:11 Uhr
Vonovia SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,10 EUR -0,51 EUR -2,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr sei von einer soliden operativen Entwicklung geprägt gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem wegen gestiegener Refinanzierungskosten senkte der Experte jedoch etwas seine Schätzungen. Er erwähnte, dass er nun am unteren Ende der Managementprognosen liege./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Kaufen

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
21,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
21,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

19:11 Vonovia Kaufen DZ BANK
13:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

Dow Jones Zahlen präsentiert Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Vonovia SE-Aktie erhält Buy
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net Vonovia SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
EQS Group EQS-News: Vonovia: Attractive Core Business Growth and Positive Valuation
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Vonovia SE: AGM approves €1.25 dividend per share and appoints Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: Good Start into the Year – Confident for 2026 Guidance and 2028 Growth and Deleveraging Objectives
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Dr Anne-Marie Großmann-Minkwitz nominated for the election to the Supervisory Board of Vonovia
RSS Feed
Vonovia SE zu myNews hinzufügen