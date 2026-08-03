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Symbol IFNNF

Warburg Research

Infineon Hold

13:31 Uhr
Infineon Hold
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Hold

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
61,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,64%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

09:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-News: Infineon Technolgies AG: Q3 FY 2026 concluded with record sales driven by strong AI business; further significant increase in revenue and margin expected in Q4 FY 2026
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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