Infineon Aktie
Marktkap. 80,04 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen./rob/mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Hold
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,00 €
|Abst. Kursziel*:
40,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
61,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,64%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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