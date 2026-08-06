Zalando Aktie
Marktkap. 5,97 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Overweight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,85 €
|Abst. Kursziel*:
36,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,33%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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