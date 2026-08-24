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RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:01 Uhr
Zalando Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,84 €		 Abst. Kursziel*:
22,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,32%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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