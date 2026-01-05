DAX 24.945 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1708 -0,1%Öl 62,20 +0,7%Gold 4.467 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 adidas A1EWWW ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen kaum bewegt erwartet -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie um Nulllinie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
24,19 EUR -0,33 EUR -1,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,4 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Bernstein Research

Zalando Underperform

14:46 Uhr
Zalando Underperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,19 EUR -0,33 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Underperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
24,46 €		 Abst. Kursziel*:
-5,97%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
24,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,92%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

14:46 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Zalando Underperform Bernstein Research
20.11.25 Zalando Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktie im Blick Zalando-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform Zalando-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt am Dienstagmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando steigt am Vormittag
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX klettert mittags
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1837 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021.
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen