DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte! Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
21,40 EUR +0,03 EUR +0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,52 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:51 Uhr
Zalando Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
21,40 EUR 0,03 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Zalando sei günstiger geworden, was vor allem auf die Kategorie Damenbekleidung zurückzuführen sei, schrieb er./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,44 €		 Abst. Kursziel*:
67,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
21,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,22%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:51 Zalando Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Freitagnachmittag tiefer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1837 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021.
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen