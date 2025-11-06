DAX 23.471 -1,1%ESt50 5.560 -0,9%MSCI World 4.301 -0,5%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.762 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1578 +0,3%Öl 63,62 +0,1%Gold 3.988 +0,3%
Zalando Aktie

22,77 EUR -1,57 EUR -6,45 %
STU
Marktkap. 5,88 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Barclays Capital

Zalando Equal Weight

14:46 Uhr
Zalando Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Zalando
22,77 EUR -1,57 EUR -6,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Equal Weight

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
22,78 €		 Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
22,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

14:46 Zalando Equal Weight Barclays Capital
13:11 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:01 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:46 Zalando Buy UBS AG
08:01 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktie im Blick Zalando-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt Zalando-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
TraderFox Stocks in Action: Zalando, Hensoldt, Krones, Salzgitter und ASML.
dpa-afx Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
finanzen.net Zalando-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Zalando-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Zalando-Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong Q3 growth with customer base surpassing 61 million; doubles down on sports opportunity, announcing partnership with German Football Federation 
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back for Share-based Remuneration Programs
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Zalando Appoints Anna Dimitrova as CFO, Adding Wealth of Experience in Finance, Strategy, M&A and Transformation, to Management Board
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
