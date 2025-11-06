Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar./ag/tih

