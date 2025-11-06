Zalando Aktie
Marktkap. 5,88 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Equal Weight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
22,78 €
|Abst. Kursziel*:
22,91%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
22,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
