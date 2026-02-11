DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
Top News
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Standortkonflikt

Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet

16.02.26 10:23 Uhr
Zalando-Aktie in Grün: Betriebsrat verlangt wirtschaftliche Begründung für Erfurt-Schließung | finanzen.net

Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando-Betriebsrat und dem Management aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,71 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
"Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. Der Arbeitnehmervertretung gehe es dabei zunächst um eine wirtschaftlich fundierte Begründung dafür, warum das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2.700 Arbeitnehmern Ende September komplett geschlossen werden soll.

"Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten", sagte Clausen. "Wir werden einen Fragenkatalog aufstellen, wir wollen in die Tiefe gehen." In einem zweiten Schritt gehe es dem Betriebsrat darum, anhand der Daten über Alternativen zum Aus für das Logistikzentrum zu sprechen. "Wir wollen schauen, gibt es alternative Szenarien."

Die Arbeitnehmervertretung werde von einer Beraterin und einem Anwalt unterstützt. Im Gegensatz zu den Plänen des Zalando-Managements werde bisher weder über einen Interessenausgleich noch einen Sozialplan verhandelt.

Nach Angaben von Clausen steht der Termin für eine geplante Jobbörse fest, bei der es vor allem um berufliche Perspektiven für die Zalando-Beschäftigten gehe, deren befristete Verträge in den nächsten Wochen enden. Der Betriebsrat schätzt diese Gruppe auf etwa 500 Arbeitnehmer.

Die Jobbörse sei für den 26. Februar im Steigerwaldstadion in Erfurt geplant. Erwartet würden etwa 60 Arbeitgeber aus der Region, die offene Stellen besetzen wollen. Laut Arbeitsagentur reicht das Spektrum von Logistik über Pflege, Gastgewerbe und Handel bis Handwerk.

Das Management des Internet-Modehändlers ließ bisher an der Standort-Schließung in Erfurt keinen Zweifel. Das war kürzlich auch bei einer Betriebsversammlung in Erfurt bekräftigt worden.

Die Zalando-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,93 Prozent höher bei 20,70 Euro.

/rot/DP/zb

ERFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

