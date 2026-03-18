Zalando Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dank ordentlicher Quartalszahlen, des angekündigten Aktienrückkaufs, der Gewinnung von Levi's als Kunden sowie zuversichtlicher Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe die Aktie des Online-Modehändlers ihr Jahresminus deutlich eingedämmt, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Dennoch falle ihr eine positivere Einschätzung schwer - die Bedrohung durch agentische KI habe aus ihrer Sicht Bestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,64 €
|Abst. Kursziel*:
35,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,66%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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