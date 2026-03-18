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Symbol ZLDSF

JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

08:01 Uhr
Zalando Neutral
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dank ordentlicher Quartalszahlen, des angekündigten Aktienrückkaufs, der Gewinnung von Levi's als Kunden sowie zuversichtlicher Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe die Aktie des Online-Modehändlers ihr Jahresminus deutlich eingedämmt, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Dennoch falle ihr eine positivere Einschätzung schwer - die Bedrohung durch agentische KI habe aus ihrer Sicht Bestand./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Neutral

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,64 €		 Abst. Kursziel*:
35,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,66%
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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