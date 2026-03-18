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Barclays Capital

Zalando Overweight

09:51 Uhr
Zalando Overweight
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Overweight

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
60,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,28%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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