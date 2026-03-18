Zalando Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige das Handelsgeschehen bislang nicht, schrieb Sarah Roberts am Mittwochabend. Davon abgesehen, sei der Online-Modehändler wohl eher ein Profiteur von Künstlicher Intelligenz, als dass diese Zalando belaste. Hier bestünden aber weiterhin Risiken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Overweight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,28%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|09:51
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.