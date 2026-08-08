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Deutsche Beteiligungs Aktie

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STU

Marktkap. 366,37 Mio. EUR

KGV 18,16 Div. Rendite 3,98%
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WKN A1TNUT

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Symbol DEUBF

Warburg Research

Deutsche Beteiligungs Buy

11:01 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die Senkung der Zielspanne für das Nettoanlagevermögen je Aktie Mitte Juli, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
38,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,21%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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