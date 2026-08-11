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AI Analyse

RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

10.08.26
Allianz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Allianz
438,80 EUR 3,60 EUR 0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 440 auf 450 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. "Kleinlich" seien die Kursverluste am Freitag in Reaktion auf die Quartalsbilanz des Versicherers ihm erschienen, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Denn die Zahlen der Münchener seien besser gewesen als die der Konkurrenz. Allerdings sei der Aktienkurs der Allianz zuvor auch gut gelaufen. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um zwei bis vier Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
439,70 €		 Abst. Kursziel*:
2,34%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
438,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,55%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
439,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
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