Allianz Aktie
Marktkap. 141,34 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Underweight
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
375,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,72%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
373,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,19%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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