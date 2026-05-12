Barclays Capital

Allianz Underweight

09:56 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Der Versicherer habe die Erwartungen übertroffen, allerdings nur bei niedriger Qualität, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch. Sie glaubt nicht, dass sich der Analystenkonsens daraufhin groß bewegt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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