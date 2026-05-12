RWE Aktie
Marktkap. 44,3 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Nach dem guten Jahresstart des Energiekonzerns erscheine der bestätigte Ausblick konservativ, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Er rechne im weiteren Jahresverlauf mit einer Anhebung der Ziele, die aktuell weder einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal noch Veräußerungsgewinne und die hohen Strompreise berücksichtigten. Zudem attestierte Eisenmann dem Konzern eine plausible Wachstumsstrategie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Kaufen
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
56,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
57,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|17:36
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|17:36
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|17:36
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research