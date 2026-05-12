Barclays Capital

RWE Overweight

10:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hält es für angebracht, dass die Aktien des Energiekonzerns sich am Mittwoch besser entwickeln werden als das Sektorumfeld. Das erste Quartal stütze sein Argument, dass die Zielsetzungen noch Luft nach oben haben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com