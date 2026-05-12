RWE Aktie
Marktkap. 44,3 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hält es für angebracht, dass die Aktien des Energiekonzerns sich am Mittwoch besser entwickeln werden als das Sektorumfeld. Das erste Quartal stütze sein Argument, dass die Zielsetzungen noch Luft nach oben haben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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