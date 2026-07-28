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RBC Capital Markets

RWE Outperform

11:06 Uhr
RWE Outperform
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RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage./rob/la/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
57,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,60%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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