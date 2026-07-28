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Unilever Aktie

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Marktkap. 116,34 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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DZ BANK

Unilever Kaufen

16:26 Uhr
Unilever Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
58,11 EUR -0,65 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever von 5250 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns im ersten Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abspaltung der Lebensmittelsparte und deren Zusammenführung mit McCormick laufe planmäßig und solle bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Damit positioniere sich Unilever als reiner Anbieter in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Kaufen

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
49,65 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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