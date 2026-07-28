Unilever Aktie
Marktkap. 116,34 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever von 5250 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns im ersten Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abspaltung der Lebensmittelsparte und deren Zusammenführung mit McCormick laufe planmäßig und solle bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Damit positioniere sich Unilever als reiner Anbieter in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Kaufen
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
49,65 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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