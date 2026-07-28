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Symbol GVDBF

DZ BANK

Givaudan Halten

15:11 Uhr
Givaudan Halten
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Quartalszahlen von 3350 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Sparten Consumer Products (Düfte für Haushalt & Pflege) sowie Fine Fragrances (Parfüms) hätten mit überraschend starken Wachstumsraten überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft des Aromenherstellers habe sich jedoch enttäuschend entwickelt./rob/edh/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Halten

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3.536,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.353,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

15:11 Givaudan Halten DZ BANK
27.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
24.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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