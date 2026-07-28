Givaudan Aktie
Marktkap. 31,87 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Quartalszahlen von 3350 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Sparten Consumer Products (Düfte für Haushalt & Pflege) sowie Fine Fragrances (Parfüms) hätten mit überraschend starken Wachstumsraten überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft des Aromenherstellers habe sich jedoch enttäuschend entwickelt./rob/edh/jha
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Halten
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
3.536,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.353,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|15:11
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