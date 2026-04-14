Givaudan Aktie
Marktkap. 28,71 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3040 auf 3100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei robuster gewesen als gedacht, schrieb Charles Eden am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.100,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.893,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.165,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|11:16
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital