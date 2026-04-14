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Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

11:16 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.135,00 EUR 8,00 EUR 0,26%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3040 auf 3100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei robuster gewesen als gedacht, schrieb Charles Eden am Mittwoch./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.100,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.893,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.165,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

11:16 Givaudan Neutral UBS AG
15.04.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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